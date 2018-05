PAOK Saloniki gewinnt griechischen Pokal nach erneuten Ausschreitungen

Athen PAOK Saloniki hat den griechischen Pokal gewonnen. Der nordgriechische Traditionsverein setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen AEK Athen durch. Das Finale wurde von Ausschreitungen überschattet.

Die Tore für PAOK schossen der Ex-Wolfsburger Vieirinha (65. Minute) und Dimitris Pelkas in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Das Pokalfinale wurde von Ausschreitungen überschattet. In weiten Teilen des Athener Stadtzentrums war es am Samstag zu Krawallen gekommen. Dabei wurden bereits in der Nacht zum Samstag nach Berichten des staatlichen Rundfunks mindestens vier Polizisten leicht verletzt. Auch rund um das Olympiastadion war es zu Ausschreitungen gekommen. Während des Spiels setzten Hooligans Pyrotechnik ein.