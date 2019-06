„Wollen neues Bewusstsein schaffen“ : Österreichischer Fußball gründet Anlaufstelle für Homophobie

Wien/Graz Homosexuelle werden im Fußball noch zu häufig diskriminiert. In Österreich wurde jetzt eine Anlaufstelle für Betroffene geschaffen.

Der Österreichische Fußball-Bund und die österreichische Bundesliga wollen sich gemeinsam stärker gegen Homophobie im Fußball engagieren. Die beiden Institutionen haben daher eine Anlaufstelle eingerichtet, an die sich Menschen aus dem Fußball-Bereich etwa im Fall von Diskriminierungen wenden können. Neuer Ombudsmann ist Oliver Egger, der als erster österreichischer Fußballer offen zu seiner Homosexualität steht, wie ÖFB und Bundesliga am Mittwoch in Wien mitteilten.