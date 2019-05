Österreich : Foda nominiert 16 Bundesliga-Legionäre

Wien Der österreichische Bundestrainer Franco Foda hat 16 Bundesliga-Legionäre für die EM-Qualifikationsspiele Anfang Juni nominiert. Mit dabei sind unter anderem David Alaba von Meister Bayern München sowie Julian Baumgartlinger von Bayer 04 Leverkusen.

Gleich 16 in der Fußball-Bundesliga tätige Profis hat Österreichs Teamchef Franco Foda in sein Aufgebot für die Spiele in der EM-Qualifikation gegen Slowenien in Klagenfurt (7. Juni, 20.45 Uhr) und gegen Nordmazedonien in Skopje (10. Juni, 20.45 Uhr) berufen.