Nullnummer zwischen Klopp und Guardiola

Spitzenspiel in England

Liverpool Der FC Liverpool und Manchester City haben sich in einem chancenarmen Spitzenspiel der englischen Premier League torlos getrennt. Die Skyblues verteidigten mit der ersten Nullnummer im 15. Duell zwischen den beiden Teammanagern Jürgen Klopp und Pep Guardiola die Tabellenführung.

Das Spitzenspiel der englischen Premier League zwischen dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und Fußballmeister Manchester City mit Coach Pep Guardiola hat am Sonntag keinen Sieger hervorgebracht. Die beiden Mannschaften trennten sich in Anfield 0:0. City-Stürmer Riyad Mahrez vergab in der Schlussphase einen Strafstoß, sein Team blieb wegen der besseren Tordifferenz aber Tabellenführer.