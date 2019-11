Streit in der Serie B eskaliert : Stürmer lässt sich auswechseln, weil er Elfmeter nicht schießen darf

Streit in der Serie B eskaliert

Düsseldorf Kuriose Szene beim italienischen Zweitligaspiel zwischen Ascoli und dem FC Venedig. Ein Streit um die Ausführung eines Elfmeters eskaliert. Der ausgebootete Angreifer reagiert und lässt sich direkt auswechseln.

Am 11. Spieltag der italienischen Serie B empfing Ascoli den FC Venedig. Als der Unparteiische in der 69. Minute beim Stand von 0:0 auf Elfmeter für die Hausherren entschied, kam es zu einer skurrilen Szene. Angreifer Alessio Da Cruz schnappte sich den Ball, sehr zum Ärger von Teamkollege Nikola Ninkovic. Beide Spieler diskutieren darüber, wer den Elfmeter ausführen darf. Da Cruz setzte sich am Ende durch.