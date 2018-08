Nigeria und Ghana stehen kurz vor Rauswurf aus der Fifa

Zürich Der Fußball-Weltverband verbietet, dass sich der Staat in Verbands-Angelegenheiten einmischt. In Ghana und Nigeria bestimmt die Politik jedoch die Präsidenten der Fußballverbände. Denen droht nun der Ausschluss aus der Fifa.

Nigeria und Ghana stehen kurz vor dem Rauswurf aus dem Fußball-Weltverband Fifa. Die Fifa hat beiden afrikanischen Ländern ein Ultimatum gestellt. Sollten die Forderungen des Weltverbands nicht erfüllt werden, fliegen die Verbände NFF und GFA raus. Das Ultimatum für Nigeria läuft am Montag um 12Uhr ab, das für Ghana eine Woche später. In beiden Fällen geht es um die von der Fifa nicht geduldete Einmischung des Staates in Verbands-Angelegenheiten.