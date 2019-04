Heimspiel für VVV : Feyenoord als klarer Favorit zu Gast in Venlo

VENLO Das nächste Schwergewicht der Ehrendivision stellt sich in Venlo vor.

„Natürlich haben wir Feyenoord hier letztes Jahr besiegt und die Gäste befinden sich in einer aktuell schwierigen Phase, doch darf man ihre klare Favoritenrolle nicht klein reden“, sagt VVV-Trainer Maurice Steijn. „Wir sprechen von zwei Clubs in total verschiedenen Welten. Dennoch wollen wir an die starke erste Hälfte gegen Utrecht anknüpfen und für eine Überraschung sorgen.“ Feyenoord, dass 2017 den Meistertitel feiern durfte, hat zuletzt geschwächelt. Erst vorigen Donnerstag gelang mit dem 3:0 gegen den SC Heerenveen ein überzeugender Sieg. Davor gab es eine lange Durststrecke. Seit acht Spieltagen wartet Rotterdam auf einen Auswärtssieg. Für ein Spitzenteam, das einen Stammplatz unter den Top 3 hat, eine ungewöhnliche Statistik. Zum Kader gehören unter anderen Altmeister Robin van Persie und zahlreiche Nationalspieler, wie beispielsweise Tonny Vilhena, Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen (Dänemark) und Sam Larsson (Schweden). Auch wenn Venlo einen Tag mehr Pause hatte, glaubt Steijn nicht an einen Vorteil für seine Mannschaft. Feyenoord verfügt über einen zehnfach höheren Etat; mehr als eine Außenseiterrolle ist für die Grenzstädter nicht drin. Gegenüber dem Spiel gegen Utrecht wird der gelbgesperrte Moreno Rutten wieder in der Startelf stehen.