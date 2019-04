Zu Gast bei Fortuna Sittard : VVV Venlo ist hungrig nach mehr Punkten

VENLO Nach sechs Niederlagen in acht Partien möchten die Fußballer von VVV Venlo in den letzten fünf Saison-Begegnungen der Ehrendivision mehr Punkte holen. Um nicht bis zum letzten Spieltag doch noch auf einen Relegationsrang durchgereicht zu werden, sollen die beiden folgenden Spiele gegen Fortuna Sittard und De Graafschap Doetinchem gewonnen werden.

Am Samstag spielen die Grenzstädter das Limburger Derby in Sittard.

Die Gastgeber sind als Tabellenvierzehnter nur einen Rang hinter VVV platziert. Auch die Fortunen haben sechs der vergangenen acht Spiele verloren. Dabei gelang ihnen das Kunststück, sich in drei Begegnungen jeweils schon vor der Pause durch Platzverweise zu dezimieren. Zu den Leistungsträgern Sittards gehören US-Nationalstürmer Andrija Novakovich, der moldawische Auswahlkeeper Alexei Coselev, der griechische U21-Außenstürmer Lazaros Lamprou, sowie Mittelfeldakteur Mark Diemers. „Ich erwarte eine kämpfende Mannschaft, die definitiv um den Sieg spielen wird“, sagt VVV-Trainer Maurice Steijn. „Sittard weiß aber auch, dass ein Punkt besser ist, als zu verlieren.“ Wie immer wird Steijn wenige Änderungen an seiner Startelf vornehmen. Möglicherweise wird er aber Christian Kum ersetzen müssen. Der Innenverteidiger musste zuletzt gegen Feyenoord Rotterdam verletzt ausgewechselt werden. Steijn ist sich sicher, dass die Negativserie nicht wie in der vergangenen Saison mit einem Kräfteverschleiss zu tun hat. Die Mannschaft spiele konstant auf einem hohen Niveau.