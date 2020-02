Venlo empfängt Almelo : Zwei ganz starke deutsche Fraktionen

Sowohl Venlo als auch Gegner Almelo haben viele Spieler aus dem Nachbarland in ihren Reihen.

Wenn am Freitagabend VVV Venlo den aktuellen Tabellenneunten Heracles Almelo empfängt, dann ist das auch ein Duell zweier Mannshaften aus der Eredivisie, die einen sehr hohen Anteil an Deutschen in ihren Reihen haben. Denn während bei Venlo in Thorsten Kirschbaum, Nils Röseler, Tobias Pachonik, Christian Kum, John Yeboah, Steffen Schäfer und Richard Neudecker gleich sieben Profis aus dem Nachbarland im Kader stehen, so verfügen die Gäste aus Almelo in Janis Blaswich, Alexander Merkel, Maximilian Rossmann, Sebastian Jakubiak, Stephen Sama und U21-Nationalspieler Orestis Kiomourtzoglou über sechs Deutsche.