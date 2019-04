Eredivisie : Venlo macht mit Remis einen Schritt zum Klassenerhalt

Venlo Bereits nach elf Minuten kassieren die Grenzstädter das 0:1 und vergeben danach zahlreiche Chancen. „Leider haben wir die Anfangsphase verschlafen“, ärgert sich Trainer Maurice Steijn. Den Ausgleich besorgt Jay-Roy Grot erst in der 81. Minute. Da die Konkurrenz nicht punktet, hilft der eine Zähler VVV.

„Leider haben wir die Anfangsphase verschlafen“, sagte VVV-Trainer Maurice Steijn. „Wir kamen danach immer besser ins Spiel und haben die zweite Halbzeit deutlich dominiert. Am Ende ist es aber wohl ein gerechtes Unentschieden.“ Josimar Lima feierte sein Debüt im VVV-Trikot. Der Zugang ersetzte Christian Kum in der Innenverteidigung. Die Fortunen drängten von Beginn an auf den Führungstreffer. VVV-Keeper Lars Unnerstall hatte viel zu tun. Beim 1:0 durch Andrija Novakovich (11.) war er machtlos. Für die Venloer war der Treffer das Signal, endlich am Spiel teilzunehmen. Ein Fernschuss von Kapitän Danny Post ging knapp am Tor vorbei. In der zweiten Halbzeit dominierte VVV das Spiel, kam aber bis auf einen Kopfball von Peniel Mlapa zunächst zu keiner Torchance. Der längst überfällige Ausgleich fiel in der 81. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Jay-Roy Grot versenkte den Ball im langem Eck. In der Schlussphase drängten die Venloer noch auf den Siegtreffer, der allerdings nicht mehr fallen wollte.