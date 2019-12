Fußball Niederlande : Hans de Koning ist neuer Cheftrainer in Venlo

Hans de Koning ist neuer Cheftrainer in Venlo

VVV Venlo hat Hans de Koning (59) als Cheftrainer bis zum Saisonende verpflichtet. De Koning wird damit Nachfolger von Interimstrainer Jay Driessen (50), der aufgrund fehlender Lizenzen den Job als Chefcoach nur übergangsweise ausführen durfte.

Allerdings erhält Driessen einen Vertrag bis zum Sommer 2022 als Assistent-Trainer. Auch Mark Luijpers (49), bereits seit Jahren Assistenz-Trainer in Venlo, verlängert seinen Vertrag, sogar bis 2023.

Hans de Koning, geboren in Rotterdam, absolvierte als Torhüter für AZ Alkmaar und Twente Enschede 285 Spiele in der Ehrendivision. Anschließend begann er seine Trainerlaufbahn bei Twente Enschede, es folgten Stationen bei AZ Alkmaar, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV Apeldoorn, Helmond Sport, FC Volendam, RKC Waalwijk und den Go Ahead Eagles Deventer.