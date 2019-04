Fußball, Eredivisie : Venlo verliert nach der Pause den Faden und das Spiel

Fußball, Eredivisie In der ersten Hälfte der Heimpartie gegen den FC Utrecht spielen die Mannen von Maurice Steijn guten Fußball, wie der Trainer findet. Nach dem Seitenwechsel fallen die Gegentore quasi im Minutentakt.

Trotz Halbzeit-Führung hat VVV Venlo gegen den FC Utrecht eine deftige 2:6 (2:1)-Niederlage kassiert. Auch wenn der Tabellenfünfte der Ehrendivision als Favorit in die Grenzstadt kam, ist die Enttäuschung bei VVV über die Niederlage hoch. „Wir haben in der ersten Hälfte guten Fußball gespielt und verdient geführt. Dass wir im zweiten Durchgang derart viele Fehler gemacht haben, hat mich enttäuscht“, sagte VVV-Trainer Maurice Steijn. „Am Ende ging das Ergebnis in der Höhe sogar in Ordnung.“ Johnatan Opku verwandelte in der 18. Minute eine Vorlage von Ralf Seuntjens zum 1:0. Die Freude währte nur kurz, da vier Minuten später Richedly Bazoer zum Ausgleich traf. Wenige Minuten vor der Halbzeitpause brachte Patrick Joosten, den VVV von Utrecht ausgeliehen hat, die Hausherren mit einem tollen Schuss aus 20 Metern in Führung. Utrecht drehte nach dem Seitenwechsel auf und setzte Venlo mächtig unter Druck. Dem hielten die Gelb-Schwarzen nicht lange Stand, die Gegentreffer fielen quasi im Minutentakt