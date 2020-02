Fußball : Als einziges Team noch ungeschlagen

Simon Perlick hat beim TuS Kückhoven schon die besseren Zeiten in der Bezirksliga miterlebt. Jetzt ist er in der Winterpause aus Schwanenberg zurückgekehrt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Der TuS Germania Kückhoven liebäugelt nach einer starken Hinrunde inzwischen mit der Rückkehr in die Bezirksliga. Bis dahin ist es aber noch ein langer weg, zumal noch drei Nachholspiele auf dem Programm stehen.

Als zum Ende der vorigen Saison der TuS Germania Kückhoven aus der Bezirksliga in die Kreisliga A Heinsberg abstieg, waren die Ziele noch relativ defensiv: „Wir müssen jetzt erst einmal Fuß fassen in der A-Liga. Die Spiele werden hier anders aussehen als in der Bezirksliga“, sagte Trainer Dirk Valley. Zur Halbzeit der Spielzeit stehen die Germanen nun auf Platz drei der Tabelle und haben noch drei Spiele nachzuholen. Das gilt aber ebenfalls für Spitzenreiter SV Waldenrath/Straeten. Dennoch gibt sich Trainer Valley inzwischen hoffnungsvoll: „Wenn wir vom Verletzungspech, wie wir es in der Bezirksliga hatten, weitgehend verschont bleiben, wollen wir natürlich bis zum Saisonende oben ein Wörtchen mitreden.“