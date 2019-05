Venlos Kaderplanunge schreiten voran : VVV Venlo holt schon den vierten deutschen Spieler

Venlo Nach Richard Neudecker, Elia Soriano und Steffen Schäfer stammt auch der vierte Neuzugang des niederländischen Fußball-Erstligisten VVV Venlo aus Deutschland. Der erfahrene Schlussmann Thorsten Kirschbaum (32) wird Nachfolger des zur PSV Eindhoven wechselnden Lars Unnerstall (28).

Kirschbaum kommt ablösefrei vom Bundesliga-Vierten Bayer Leverkusen, wo er in der abgelaufenen Saison als Ersatzkeeper allerdings leidglich zu einem Einsatz in der UEFA-Europa-League kam. Venlos Sportdirektor Stan Valckx über den Nachfolger von Lars Unnerstall: „Thorsten ist ein erfahrener Torhüter, der seine Qualitäten in der Vergangenheit bereits bewiesen hat. Wir sind davon überzeugt, dass er ein würdiger Nachfolger von Lars sein wird.” Thorsten Kirschbaum erhält in Venlo einen Vertrag über zwei Jahre bis zum Sommer 2021.