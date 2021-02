Giakoumakis’ Tor ist beim 1:3 in Utrecht zu wenig : Zweite Niederlage in Folge, aber Venlo hat ein großes Ziel

Sein 22. Saisontor half VVV Venlo in Utrecht nicht: Georgios Giakoumakis. Foto: Heiko van der Velden

Utrecht Tor-Torjäger Georgios Giakoumakis erzielte sein 22. Saisontor, doch das reichte VVV Venlo in der niederländischen Eredivisie beim FC Utrecht nicht. Es gab ein 1:3. Nun steht am Mittwoch das Pokal-Viertelfinale bei NEC Nijmegen an.

VVV Venlo hat in der Eredivisie beim FC Utrecht 1:3 verloren. Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage und mit fünf Siegen war es nach dem 2:3 im Derby in Sittard nun bereits die zweite Niederlage in Folge.

Nachdem Utrechts Adam Maher vor dem Seitenwechsel einen Elfmeter vergeben hatte, trafen Mimoun Mahi (62.) und Bart Ramselaar (85.) zum 2:0 für den Europa-League-Anwärter aus Utrecht.

Nach dem 22. Saisontor von Eredivisie-Top-Torjäger Georgios Giakoumakis per Elfmeter (90.+1) keimte bei VVV Hoffnung auf einen Punkt auf, doch Mahi legte in einer turbulenten Schlussphase mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag nach (90.+5) und entschied damit das Spiel zu Gunsten Utrechts.

„Utrecht war heute die bessere Mannschaft. Unsere Konterchancen haben wir nicht sauber zu Ende gespielt und dann wird es natürlich schwer gegen ein Team dieser Klasse“, sagte VVV-Trainer Hans de Koning. Venlos Neuzugang Anastassios Donis feierte sein Startelf-Debüt.

Nach 22 Spieltagen liegt Venlo nun mit 22 Punkten auf dem vierzehnten Platz der Eredivisie-Tabelle. Der Abstand zum Relegationsplatz (Willem II Tilburg) beträgt neun Punkte, der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz (ADO Den Haag) ebenfalls neun Zähler. Allerdings hat Venlo ebenso wie Willem II Tilburg und ADO Den Haag ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert. Das wegen Schneefalls abgesagte Heimspiel gegen Sparta Rotterdam wird am 9. März um 18.45 Uhr nachgeholt.