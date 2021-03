Gladbachs Ex-Trainer : Darum ist Jos Luhukay Hoffnungsträger bei VVV Venlo

Venlo Gladbachs früherer Aufstiegstrainer Jos Luhukay übernimmt für den Rest der Saison den kriselnden Eredivisie-Klub. Der hatte sich Montag vorzeitig von Hans de Koning getrennt.

Die führte ihn unter anderem nach Mönchengladbach. In der Saison 2006/07 konnte Luhukay mit Borussia den zweiten Abstieg in der Vereinsgeschichte nicht verhindern. Doch mit 66 Punkten wurde Luhukay am Ende der Spielzeit 2007/08 mit Gladbach Meister in der Zweiten Liga und feierte die sofortige Rückkehr ins Oberhaus. Nach sechs Niederlagen aus sieben Spielen wurde er in der Folgesaison dann jedoch entlassen und durch Hans Meyer ersetzt.

Den FC Augsburg und Hertha BSC führte der Fußball-Lehrer in den Folgejahren jeweils von der Zweitklassigkeit in die Bundesliga. Dass Luhukay allerdings auch Abstiegskampf kann, bewies er in der vergangenen Saison beim FC St. Pauli, das nur hauchdünn dem Abstieg in die Dritte Liga entging. Nun will er auch in Venlo das Ruder herumreißen. Bereits am Sonntag im Auswärtsspiel bei PEC Zwolle wird Luhukay erstmals auf der Trainerbank sitzen. „Wir stehen aktuell über dem Klassenerhalts-Strich, und das werden wir am Saisonende ebenfalls tun“, stellte Luhukay klar, das er vorhat, mit VVV erstklassig bleiben.