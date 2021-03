In Feyenoords „De Kuip“ : So setzte sich die Negativserie von VVV Venlo fort

So setzte sich die Negativserie von VVV Venlo fort

In Feyenoords „De Kuip“

Rotterdam VVV Venlo verliert weiter. Bei Feyenoord Rotterdam gab es beim 0:6 die zweithöchste Saisonniederlage. Am Dienstag steht das Nachholspiel gegen Sparta Rotterdam an.

Die Negativ-Serie von VVV Venlo geht weiter. Nach dem Pokalaus am Mittwoch im Halbfinale bei Vitesse Arnheim (0:2) hat Venlo in der Eredivisie die sechste Niederlage in den letzten sieben Pflichtspielen kassiert. Beim hohen Favoriten Feyenoord Rotterdam gab es ein deutliches 0:6. Nach dem 0:13 gegen Ajax Amsterdam war es die zweithöchste Niederlage der Saison für das Team von Trainer Hans de Koning.