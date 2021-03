Fußball Niederlande : Darum endete Venlos Pokal-Traum

VVV-Trainer Hans de Koning sah das Pokal-Aus in Arnheim. Foto: VVV Venlo

Arnheim Nach dem 1:4 im Liga-Spiel ging auch das Pokal-Halbfinale des niederländischen Ehrendivisionärs VVV Venlo beim Liga-Konkurrenten Vitesse Arnheim verloren.

Für das Team des deutschen Trainern Thomas Letsch, dessen Name auch im Zusammenhang mit der Trainersuche des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gefallen ist, trafen Armando Broja und Oussama Tannane in der Schlussviertelstunde. Für Vitesse ist es nach 1990 und 2017 die dritte Final-Teilnahme, vor vier Jahren holte Arnheim sogar den Titel durch ein 2:0 gegen AZ Alkmaar. Für Venlo setzte sich indes die sportliche Talfahrt fort, es war die fünf Niederlage in den letzten sechs Pflichtspielen.