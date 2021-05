Borussias Ex-Trainer : Jos Luhukays Rettungsmission bei VVV Venlo ist gescheitert

Venlos Trainer Jos Luhukay. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Venlo Jos Luhukay sollte VVV Venlo retten. Doch der frühere Trainer von Borussia Mönchengladbach konnte den Gang in die zweite niederländische Liga nicht abwenden. Mit dem 1:3 bei Ajax Amsterdam endet nach vier Jahren vorerst das Abenteuer Eredivisie für Venlo.

Ende Januar 2007 sprang Jos Luhukay als bisheriger Co-Trainer für seinen zurückgetretenen Chef Jupp Heynckes ein, doch er konnte Borussias zweiten Abstieg nicht verhindern. Auch 14 Jahre später ist Luhukay mit einer Rettungsmission gescheitert. Mitte März hatte der Venloer den Klub seiner Heimatstadt, VVV, übernommen, mit dem Ziel, ihn vor dem Abstieg zu bewahren. Mit dem 1:3 beim feststehenden Meister Ajax Amsterdam am Donnerstag wurde der Gang in die zweite niederländische Liga nach vier Jahren Erstklassigkeit vorzeitig besiegelt.

Es war eine skurrile Saison für Venlo. Nach dem 5:3 am ersten Spieltag gegen den FC Emmen war der Klub aus der Grenzstadt zunächst sogar Tabellenführer. Bis ins Pokal-Halbfinale ging es zudem erstmals seit 30 Jahren für die Venloer, dort gab es aber ein 0:2 bei Vitesse Arnheim. Im Hinspiel gegen Ajax gab es mit dem 0:13 eine historische Niederlage.

Erstmals in der Vereinsgeschichte stellt VVV den Torschützenkönig der Eredivisie. Georgios Giakoumakis erzielte 26 Tore, konnte damit aber den Absturz der Venloer in der zweiten Saisonhälfte nicht verhindern. Dass der Grieche über die Saison hinaus in Venlo bleibt, ist wohl unwahrscheinlich, unter anderem könnte die deutsche Bundesliga ein Ziel für ihn sein.

Weil Emmen nun in Heerenveen siegte, ist Venlos Abstieg schon am vorletzten Spieltag besiegelt, Emmen hat als 16. und Inhaber des Relegationsplatzes vier Punkte mehr als Venlo. Am 21. Januar gab es mit dem 4:1 gegen Arnheim den letzten Sieg, seitdem gab es 14 Spiele ohne Sieg, 13 davon gingen verloren.

Luhukay hatte nach dem 1:3 im Derby gegen Fortuna Sittard Hans de Koning ersetzt, nachdem VVV wegen der Niederlagenserie in die Nähe der Abstiegsränge geschliddert war. Er holte in sieben Spielen nur einen Punkt. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni datiert. In Gladbach blieb Luhukay nach dem Abstieg und führte den Klub 2008 umgehend zurück in die Bundesliga. Ob es nun in Venlo weitergeht mit ihm, ist fraglich.