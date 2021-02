VVV Venlo verliert, hat aber prominente Gäste : Darum spielen Deutschlands Fußball-Frauen in Venlo

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tritt mit ihrem Team in Venlo an. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Fußball Niederlande Mittwoch spielt Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft in Venlo gegen das Team der Niederlande. Es ist ein Spiel mit wichtigem Hintergrund. VVV Venlo unterlag derweil in der Eredivisie 1:4 gegen AZ Alkmaar.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) ist das Stadion des VVV Venlo Austragungsort das Test-Länderspiels der Frauen-Nationalmannschaften aus den Niederlanden und Deutschland. Das DFB-Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt im Rahmen der Turnierreihe „Three Nations - One Goal“ bei den „Oranje“-Frauen. Hintergrund: Der DFB, die Niederlande und Belgien wollen gemeinsam die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 ausrichten.

Was den Gastgeber VVV angeht, ist beim Profi-Team der Rausch verfolgen. Nach dem ersten Einzug ins Pokal-Halbfinale seit 33 Jahren durch das 2:1 bei NEC Nijmegen hat es in der Eredivisie die dritte Niederlage in Folge gegeben. Gegen AZ Alkmaar gab es ein 1:4. Verteidiger Christian Kum dah dabei Rot.

Nach 23 Spieltagen liegt Venlo mit 22 Punkten auf dem vierzehnten Platz in der Eredivisie. Der Abstand auf den Relegationsplatz (Willem II Tilburg) beträgt neun Punkte, der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz (ADO Den Haag) ebenfalls neun Zähler. Dabei hat VVV Venlo wie ADO und Willem II Tilburg noch ein Nachholspiel. Hier geht es am 9.März zu Hause gegen Sparta Rotterdam. Am Samstag tritt beim aktuellen Tabellenvierten Vitesse Arnheim an, der nur drei Tage später, am 2. März, auch Gegner Halbfinale des Pokals ist.