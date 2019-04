Fußball, Eredivisie : Venlo vergibt zu viele Chancen und verliert 0:3

Venlo Nur vier Tage nach der 2:6-Schlappe gegen den FC Utrecht hat VVV Venlo die nächste Niederlage kassiert. Gegen den aktuellen Tabellenvierten, Feyenoord Rotterdam, verloren die Grenzstädter 0:3.

Rotterdam wollte in Venlo nicht, wie in der vergangenen Saison, in der VVV mit 1:0 gewann, erneut ohne Punkte die Heimreise antreten. Entsprechend forsch ging Feyenoord zu Werke. Schon in den ersten Minuten durfte VVV-Keeper Lars Unnerstall sein Können unter Beweis stellen. Die Schüsse von Sam Larsson, Jordy Clasie und Ridgecaino Haps entschärfte er durch tolle Paraden.

Die Gelb-Schwarzen kamen zunächst nicht gefährlich vor das Rotterdamer Tor. In der 24. Minute war dann auch Unnerstall machtlos. Larsson traf ins lange Eck, Unnerstall sah den Ball zu spät. Vor der Halbzeitpause hatte zunächst Patrick Joosten eine Torgelegenheit, in der Nachspielzeit verpasste Peniel Mlapa den Ausgleich nur knapp. Für den verletzten Christian Kum kam nach dem Seitenwechsel Damian van Bruggen ins Spiel. Venlo spielte jetzt auf Augenhöhe und hatte zwei gute Chancen. Erst schoss Joosten knapp am Tor vorbei, wenig später rettete Tonny Vilhena auf der Linie gegen einen Kopfball von Mlapa. Der Abpraller kam zu Peter van Ooijen, dessen Schuss von Kenneth Vermeer im Rotterdamer Tor abgewehrt wurde. VVV-Trainer Maurice Steijn brachte jetzt Ralph Seuntjens für Jay-Roy Grot; Venlo versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Just in dieser Phase schlug Rotterdam eiskalt zu. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung markierte Nicolai Jörgensen das 0:2 (73.). In der Nachspielzeit stellte Tyrell Malacia den Endstand her.