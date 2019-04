Auslaufende Verträge gekündigt : VVV Venlo trifft die ersten Personalentscheidungen

VENLO (api) Der niederländische Fußball-Erstligist VVV Venlo hat den Klassenverbleib sicher und treibt langsam seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Ehrendivision voran. Die im Sommer auslaufenden Verträge wurden entsprechend der Richtlinien im Tarifvertrag für Vertragsspieler formal gekündigt.

Lediglich bei Ralf Seuntjens steht fest, dass er in der nächsten Saison nicht mehr das Gelb-Schwarze Trikot tragen wird. „Nach vier wundervollen Jahren habe ich mich entschlossen, keinen neuen Vertrag mit diesem großartigen Club zu unterzeichnen“, sagte Seuntjens. „Ich habe das Alter, in dem ich einen weiteren Schritt in meiner Karriere machen kann.“ Der Mittelstürmer, der zuletzt im Mittelfeld auflief, macht keinen Hehl daraus, dass ihm dieser Schritt sehr schwer fiel. „Wir haben großartige Ergebnisse mit einem Team von Freunden erzielt, aber nichts kann immer Bestand haben. Deshalb habe ich mich trotz des guten Gefühls für eine andere Wahl entschieden.“ Mit den anderen Spielern verhandelt die Clubführung über eine Vertragsverlängerung. Schwierig ist die Situation beim schwer verletzten Innenverteidiger Jerold Promes, der wohl frühesten am Ende des Jahres wieder fit sein wird. „Jerold wird zunächst keinen Vertrag erhalten“, sagt Fußballmanager Stan Valckx. „Aber angesichts seiner Verdienste um den Verein, geben wir ihm die Chance, sich bei uns zu erholen und zu trainieren.“ So wird Promes vom Physiotherapeuten Rinus Louwers betreut.