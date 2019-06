Der Plan steht : So bereitet sich VVV Venlo auf die neue Saison vor

Venlo Die Vorbereitung startet am 19. Juni. Höhepunkt ist die Partie gegen den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen.

Noch herrscht im Umfeld der Fußballer von VVV Venlo eine große Freude über die abgelaufene Saison in der Eredivisie, doch intern ist die Vorbereitung auf die Spielzeit 2019/2020 im vollen Gange. Die ersten Neuverpflichtungen sind unter Dach und Fach. Auch der Neubau eines Eingangsgebäudes am Stadion schreitet mit großen Schritten voran. Komplett ist der Vorbereitungsplan. Das Highlightfindet am 27. Juli daheim im Kampf um den jährlichen Herman Teeuwen Pokal statt. Gegner ist das griechische Spitzenteam Panathinaikos Athen. Der 20-fache griechische Meister verpasste in der zurückliegenden Saison die Qualifikation für europäische Wettbewerbe. Dieses Spiel bildet gleichzeitig auch den Abschluss der Saisonvorbereitung, denn am ersten August-Wochenende steht bereits das erste Saisonspiel an.