Rücktritt nach „grenzüberschreitung“ Utrechts Trainer greift Amin Younes an die Kehle

Der niederländische Fußball-Erstligist FC Utrecht und Trainer Henk Fraser gehen ab sofort getrennte Wege. Was erst einmal nach einem normalen Vorgang im Profigeschäft klingt, hat einen außergewöhnlichen Hintergrund: „Grundlage dafür ist ein Vorfall auf dem Trainingsplatz in Utrecht am vergangenen Samstag, bei dem Fraser grenzüberschreitendes Verhalten zeigte“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.