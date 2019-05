Niederländische Ehrendivision : Dramatischer Aufstieg des RKC Waalwijk nach Herzanfall des Klubarztes

Deventer Der niederländische Fußballklub RKC Waalwijk ist in die Ehrendivision aufgestiegen. Die Umstände waren allerdings dramatisch.

Unter dramatischen Umständen ist dem niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk der Aufstieg in die Ehrendivision gelungen. In der Halbzeitpause des Play-Off-Rückspiels bei den Go Ahead Eagles (5:4) erlitt der langjährige Klubarzt Peter Engelenburg in der Kabine und in Anwesenheit der Mannschaft einen Herzinfarkt.