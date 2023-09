Niederlande Ajax-Fans sorgen für Spielabbruch - Mislintat entlassen

Fans des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam haben für den Abbruch des Spiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Ajax-Fans hatten mit dem Abbrennen und Werfen von Pyrotechnik bereits in der ersten Halbzeit für Unterbrechungen gesorgt, als in der 55. Minute erneut Leuchtfackeln auf den Platz flogen, pfiff Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das Spiel ab.