Becherwurf mit Folgen Groningen muss nach Spielabbruch mit Strafe rechnen

Nach einem Spielabbruch wegen eines Becherwurfs aus dem Publikum muss der niederländische Fußballklub FC Groningen in der Eredivisie mit einer Bestrafung rechnen. Die Partie des Tabellenletzten gegen NEC Nijmegen war am Samstagabend nach 17 Minuten beim Stande von 0:0 vorzeitig beendet worden. Der Schiedsrichter setzte damit eine Neuerung in den Regularien konsequent um.