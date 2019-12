Ex-Bayern-Spieler : Van Bommel in Eindhoven entlassen

Van Bommel in Eindhoven entlassen

Köln Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel ist als Trainer des niederländischen Fußball-Erstligisten PSV Eindhoven entlassen worden.

Das bestätigte der Klub einen Tag nach der 1:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam. "Die Leistungen und Ergebnisse liegen weit unter den Erwartungen der PSV", sagte Geschäftsführer Toon Gerbrands: "Wir haben alles, was in unserer Macht steht, getan, um das Blatt zu wenden. Das hat leider nicht geklappt."

Nach der Pleite in "De Kuip" am Sonntag hatte sich van Bommel noch kämpferisch gezeigt. "Auch wenn ich gegen die ganze Welt kämpfen muss, gebe ich nicht auf", sagte der 42-Jährige, der mit dem deutschen Rekordmeister 2010 das Champions-League-Finale verloren hatte. Für van Bommel war das Engagement in Eindhoven, das er im Sommer 2018 begonnen hatte, die erste Station als Cheftrainer.