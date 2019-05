Eredivisie : Ajax steht kurz vor der Meisterschaft

Amsterdam Vier Tage nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League hat der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam wieder Grund zum Jubeln.

Gegen Utrecht sorgten der ehemalige Schalker Klaas-Jan Huntelaar (14.), Donny van de Beek (45.+1) sowie Dusan Tadic per Doppelpack (75., 80.) für den 27. Saisonsieg. Othman Boussaid hatte die Gäste zunächst früh in Führung gebracht (1.).

Erst in der Vorwoche hatte sich Ajax gegen Willem II Tilburg den nationalen Pokal gesichert. Im Champions-League-Halbfinale waren die Niederländer am vergangenen Mittwoch erst in der Nachspielzeit knapp an Tottenham Hotspur gescheitert.