Spielabbruch in den Niederlanden Waalwijk-Keeper Vaessen ist wieder bei Bewusstsein

Wegen eines schweren Kopftreffers von Waalwijks Torhüter Etienne Vaessen ist am Samstagabend das Fußball-Spiel zwischen den niederländischen Fußball-Erstligisten RKC Waalwijk und Ajax Amsterdam in der 84. Minute abgebrochen worden. Der Ex-Leipziger Brian Brobbey (21) hatte beim Versuch, das vorentscheidende 4:2 für Ajax zu erzielen, den aus seinem Tor stürzenden Vaessen unabsichtlich am Kopf getroffen - der Keeper sackte zusammen und blieb regungslos liegen.