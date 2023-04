Im Würgegriff von Chaoten Wie eine neue Regel den Spielbetrieb im niederländischen Fußball beeinflusst

Fußballlehrer Peter Hyballa ist ein emotionaler Mann. Der 47-Jährige, einst Trainer bei Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen, lebt Leidenschaft an der Seitenlinie. Doch nun hat Hyballa ausufernde Emotionsausbrüche satt, die den niederländischen Fußball regelrecht in Geiselhaft nehmen. „Feuerwerk zünden und Bierbecher werfen, das sieht man auch in anderen Ländern. Gut, dass die Niederlande jetzt sagen: Disziplin zeigen“, sagte Hyballa, Trainer des niederländischen Zweitligisten NAC Breda. Am Freitagabend war die Partie seines Klubs gegen Willem II Tilburg unterbrochen worden, nachdem zunächst Feuerwerk, später sogar Biergläser (tatsächlich keine Plastikbecher) in Richtung der Spieler geworfen worden waren.