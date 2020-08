Späßchen um Nationalspieler : Bayer-Trainer Bosz und Heracles Almelo verkünden Havertz-Transfer

Düsseldorf Trotz der Niederlage gegen Inter Mailand hat Leverkusens Trainer Peter Bosz seinen Humor nicht verloren. Auf die wiederholten Nachfragen zu Kai Havertz' Zukunft verkündet er einen Transfer in die Niederlande - und der genannte Klub spielt das Spiel munter mit.

Trainer Peter Bosz hatte genug der Nachfragen, also ging er in die Offensive. „Ja, ich kann euch mitteilen, dass Kai Havertz nächstes Jahr bei Heracles Almelo spielt“, antwortete der Coach von Bayer Leverkusen nach dem Aus im Viertelfinale der Europa League gegen Inter Mailand und beendete so schlagfertig die Spekulationen, nachdem er gefragt worden war, ob es das letzte Spiel des begehrten Havertz gewesen sei.