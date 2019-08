Nach Untersuchung : Planungsfehler und Sturm verursachten Dacheinsturz in Alkmaar-Stadion

Planungsfehler und Sturm verursachten Dacheinsturz in Alkmaar-Stadion

Der eingestürzte Teil des Stadionedaches in Alkmaar. Foto: dpa/Vincent Jannink

Köln Erste Ergebnisse einer Untersuchung haben ergeben, dass Teile am Dach des Stadions von AZ Alkmaar mangelhaft gewesen seien. Das habe in Kombination mit dem Sturm zum Einsturz geführt.

Planungsfehler und der starke Sturm sind offenbar die Ursachen für den Einsturz des Tribünendaches am 10. August im Stadion des niederländischen Fußball-Erstligisten AZ Alkmaar. Das ist das erste Fazit von Erik Middelkoop, Direktor des Ingenieurbüros, das vom Verein mit der Untersuchung beauftragt worden war. Auf einer Pressekonferenz in Alkmaar stellte er am Freitag die Ergebnisse vor.