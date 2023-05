„Bereue meine Tat“ Ajax-Profi Berghuis entschuldigt sich nach Faustschlag gegen Fan

Ajax Amsterdam hat in der niederländischen Eredivisie eine enttäuschende Saison hingelegt: Nach dem 1:3 bei Twente Enschede beendete der Rekordmeister die Saison nur auf dem dritten Tabellenplatz. Im Anschluss an das letzte Saisonspiel kam es vor dem Mannschaftsbus zum Eklat: In einem Video ist zu sehen, wie Ajax-Spieler Steven Berghuis einen Fan, der nicht im Bild ist, über eine Absperrung hinweg mit der Faust schlägt.