Ratlosigkeit bei Ajax Van Basten würde den Laden dicht machen

Der frühere Bondscoach und Ajax-Trainer van Basten („Die Politik muss sich dem Thema annehmen“) war erschüttert von den Szenen, die sich am Sonntag in der Hauptstadt abgespielt haben. Dabei hatten Ajax-Problemfans mit dem Werfen von Pyrotechnik für einen Abbruch des Heimspiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Vor dem Stadion brachen in der Folge Tumulte aus, einige Krawallmacher legten sich mit der Polizei an und warfen Pflastersteine.