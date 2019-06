„Das habe ich ja noch nie gehört“ : Kein Tor in 20 Spielen - Ibrahimovic spottet über Amateurkicker

Kein Tor in 20 Spielen - Ibrahimovic spottet über Amateurkicker

Amsterdam Amateurstürmer Philippe Hes hat in der abgelaufenen Saison in 20 Spielen kein Tor geschossen. Und doch ist er jetzt zu einer Internet-Berühmtheit geworden.

Das konnte Zlatan Ibrahimovic nicht glauben. Der 37 Jahre alte Torjäger fragte Amateurkicker Philippe Hes in einer Videobotschaft: „20 Spiele und kein Tor? Was zur Hölle ist das? Das habe ich ja noch nicht gehört.“ Hes ist Stürmer der fünften Mannschaft von AFC Amsterdam, dessen erste Elf in der dritten Liga spielt.