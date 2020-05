Schmerzen in der Brust : Niederländischer Nationaltrainer Koeman am Herzen operiert

Bondscoach Ronald Koeman. Foto: AFP/JERRY LAMPEN

Amsterdam Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman ist wegen Herzproblemen in ein Krankenhaus in Amsterdam eingeliefert worden. Er hatte nach dem Radfahren über Schmerzen in der Brust geklagt.

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman ist am Herzen operiert worden. Koeman musste sich einem Eingriff mit einem Herzkatheter unterziehen, der erfolgreich verlaufen sei, teilte der königliche niederländische Fußballbund KNVB am Sonntagabend mit. Der Zustand des 57-Jährigen sei stabil, sagte sein Manager Rob Jansen dem niederländischen TV-Sender NOS.

Der Bondscoach war nach den Informationen des Managers am Sonntag mit akuten Herzproblemen in ein Amsterdamer Krankenhaus eingeliefert worden. Er habe nach dem Fahrradfahren über Schmerzen in der Brust geklagt und sei dann wenige Stunden später mit einem Herzkatheter behandelt worden.

Dat is schrikken. Gelukkig gaat het alweer wat beter.



Dat is schrikken. Gelukkig gaat het alweer wat beter.

Veel sterkte en beterschap, coach 🧡 pic.twitter.com/HfisJxgLrj — KNVB (@KNVB) May 3, 2020

Koeman dürfe am Montag das Krankenhaus wieder verlassen, teilte der KNVB mit. In den kommenden Tagen werde er sich ausruhen. Der Verband wünschte dem Trainer auf seiner Homepage alles Gute: „Wir wünschen Ronald viel Kraft und gute Besserung.“

