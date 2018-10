Nations League: Tschechien feiert bei Silhavy-Debüt ersten Sieg

Trnava Zwei Tore reichten aus: Tschechien hat das Nachbarschaftsduell mit der Slowakei gewonnen. Für den Trainer war es der erste Sieg im ersten Spiel.

Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft hat ihrem neuen Trainer Jaroslav Silhavy eine erfolgreichen Premiere beschert. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Karel Jarolim brachten die Tschechen in der Nations League mit 2:1 (0:0) in der Slowakei ihren ersten Sieg unter Dach und Fach und machten damit in der Gruppe 1 der B-Liga einen ersten Schritt Richtung Klassenerhalt.