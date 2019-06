„Rückkehr des Königs“ : Fußball-Genie Ronaldo verzaubert Portugal in der Nations League

Fußball-Genie Ronaldo verzaubert Portugal in der Nations League

Porto 86, 87, 88: Mit drei weiteren Länderspieltoren für Portugal zerlegt Superstar Ronaldo im Halbfinale der Nations League die Schweiz. Der Stil des 34-Jährigen verändert sich zwar, für die besonderen Momente aber sorgt er noch immer - trotz einer weiter bestehenden Klage.

Cristiano Ronaldo zwinkerte, hob kurz den Daumen und verschwand. Reden wollte Portugals Superstar nach seiner erneuten Glanzvorstellung wie üblich nicht. Selbst in der für den Spieler des Spiels obligatorischen Pressekonferenz war er nach seinem Dreierpack beim 3:1 (1:0) im Halbfinale der Nations League gegen die Schweiz nicht erschienen. Die Worte wählten stattdessen mal wieder die anderen. „Er ist einer der Besten in der Welt. Er ist einfach nicht zu stoppen“, sagte der Schweizer Champions-League-Sieger Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool. Ronaldos Trainer Fernando Santos schwärmte davon, ein „Fußball-Genie“ in seinem Team zu haben.