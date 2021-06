"Sie haben Diego getötet" : Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Maradonas Ärzte

Erinnerung an Diego Maradona auf einer Leinwand im Fußballstadion von Dallas. Foto: AP/Ted S. Warren

San Isidro Der Anwalt einer beschuldigten Krankenpflegerin hat im Fall des Todes von Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona schwere Vorwürfe gegen die behandelnden Ärzte erhoben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, es steht der Verdacht des Totschlags im Raum.

„Sie haben Diego getötet", sagte Rodolfo Baque, nachdem seine Mandantin am Mittwoch von Staatsanwälten befragt worden war. Die Krankenschwester Dahiana Madrid gehört zu sieben Beschuldigten, gegen die die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.

"Am Ende gab es viele Warnzeichen, dass Maradona sterben würde, in mehr oder weniger als einem Tag", sagte Anwalt Baque: "Und keiner der Ärzte hat etwas getan, um es zu verhindern." Er kritisierte zudem, dass Maradona nach einer Gehirnoperation Medikamente verabreicht worden waren, die seine Herzfrequenz in die Höhe trieben, während er auch wegen eines Herzleidens behandelt wurde.