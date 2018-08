Nach starker WM: Englischer Verband will Trainer Southgate halten

Englischer Verband will Trainer Southgate halten

Führte England zum vierten Platz bei der WM in Russland: Trainer Gareth Southgate. Foto: AFP/JUAN MABROMATA

London Nach dem starken Auftritt seiner Nationalmannschaft bei der WM will der englische Verband Trainer Gareth Southgate langfristig vertraglich binden.

„Wir möchten, dass er über das Jahr 2020 hinaus bleibt“, wurde FA-Chef Martin Glenn von mehreren britischen Medien zitiert. Gespräche würden erfolgen, sobald Southgate aus seinem Urlaub zurückgekehrt ist. Die englische Mannschaft war bei der WM in Russland erst im Halbfinale an Kroatien gescheitert. Das Spiel um Platz drei verloren die Three Lions gegen Belgien.