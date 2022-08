Nach Saisonstart in der Ukraine : Spieler fliehen in den Bunker – Spiel nach viereinhalb Stunden beendet

Spieler fliehen in den Bunker – Spiel nach viereinhalb Stunden beendet

Nach Saisonstart in der Ukraine

In der Ukraine ging die Saison wieder los. Foto: AFP/SERGEI SUPINSKY

Kiew Das erste Spiel in der neuen Saison der ukrainischen Liga musste abgebrochen werden, nachdem die Spieler während der Partie in einen Bunker mussten.

Metalist Charkiw, nicht zu verwechseln mit Ligakonkurrent Metalist 1925 Charkiw, gewann das Spiel in Lwiw in der Westukraine am 31. ukrainischen Unabhängigkeitstag um 19.27 Ortszeit mit 2:1 (1:1). Trotz des dreimaligen Alarms wurden keine Angriffe auf das Gebiet gemeldet.