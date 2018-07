MLS: Zlatan Ibrahimovic schießt Los Angeles Galaxy mit seinem ersten Dreierpack in der MLS zum Sieg

US-Fußball : Ibrahimovic schießt Galaxy mit seinem ersten Dreierpack in der MLS zum Sieg

Zlatan Ibrahimovic feierte den Sieg mit Galaxy gegen Orlandy City mit freiem Oberkörper und Teamkollegen Jonathan Dos Santos auf dem Rücken. Foto: AFP/Katharine Lotze

Carson In einem torreichen Spiel führte Zlatan Ibrahimovic sein Team zum Sieg gegen Orlando City. Der Schwede schoss alle drei Tore in der zweiten Halbzeit. Am Ende gewann Los Angeles 4:3.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat erstmals einen Dreierpack in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS geschafft. Beim 4:3 (1:2)-Heimsieg von Los Angeles Galaxy über Orlando City markierte der 36 Jahre alte Schwede am Sonntag (Ortszeit) in der 47. Minute per Kopf zunächst das 2:2. Mit einem Flugkopfball (67.) und einem weiteren Treffer nur vier Minuten später sorgte Ibrahimovic nach dem erneuten Rückstand noch für den Sieg der Gastgeber.

Anschließend feierte Ibrahimovic mit freiem Oberkörper. Der exzentrische Angreifer hat in 17 Spielen mittlerweile 15 Saisontore in der MLS erzielt.

(rent/dpa)