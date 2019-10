MLS-Play-offs : Ibrahimovic scheitert mit LA Galaxy im Viertelfinale

Los Angeles Bittere Niederlage für Zlatan Ibrahimovic und Los Angeles Galaxy. Das Team verlor im MLS-Play-off-Viertelfinale gegen den Los Angeles FC 3:5. Die Saison des Superstars ist damit beendet. Weiter vom Titel träumen darf Julian Gressel.

Zlatan Ibrahimovic hat in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Major League Soccer verpasst. Das Team verlor am Donnerstag (Ortszeit) im Viertelfinale gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 3:5 (1:2). Der 38 Jahre alte Ibrahimovic (55. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich im Spiel. LAFC-Profi Carlos Vela (16./40.) überzeugte mit zwei Toren. Im Halbfinale am kommenden Dienstag kommt es zur Begegnung zwischen LAFC und den Seattle Sounders.