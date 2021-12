Ex-Fortune Morales holt Titel : New York City FC nach Elfmeter-Krimi erstmals Meister

Portland New York City FC hat acht Jahre nach seiner Gründung zum ersten Mal den Titel in der Major League Soccer gewonnen. Der Schwester-Klub von Manchester City setzte sich im Elfmeterschießen gegen die Portland Timbers durch. Jubeln durfte auch ein Ex-Fortune.

I love you guys!!! MLS CUP CHAMPIONS LFG NEW YORK CITY 💙🗽 @NYCFC pic.twitter.com/EyU55N7k7O

Der Argentinier Valentin Castellanos (41.) brachte New York im Providence Park in Führung. Felipe Mora (90.+4) rettete die Timbers in die Verlängerung, die keine Entscheidung brachte. New Yorks Torhüter Sean Johnson avancierte im Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Schüssen zum Matchwinner.