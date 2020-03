Knappe Niederlage in Los Angeles : Beckham-Klub Inter Miami verliert erstes MLS-Spiel der Team-Geschichte

Los Angeles David Beckham hat sein MLS-Debüt als Klubbesitzer verloren. Im ersten MLS-Spiel in der Geschichte von Inter Miami gab es beim Los Angeles FC ein 0:1 (0:1).

Inter Miami, MLS-Klub der englischen Fußball-Ikone David Beckham, ist mit einer Niederlage in seine Premierensaison in der nordamerikanischen Profiliga gestartet. Das Team aus Florida unterlag beim Los Angeles FC mit 0:1 (0:1). Der inzwischen 44 Jahre alte Engländer beobachtete die Niederlage gemeinsam mit Frau Victoria und Sohn Brooklyn von der Tribüne aus und sah von dort nur wenige echte Chancen seiner Mannschaft. Der FC Inter Miami ist der 25. Club in der US-Profi-Fußballliga MLS, Beckham ist einer von fünf Besitzern und trägt zudem den Titel „President of Soccer Operations“. Miami will schnell zu einem Spitzenclub in den USA werden und Titel gewinnen.