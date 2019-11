Vor Zlatan Ibrahimovic : Vela zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt

Los Angeles Carlos Vela ist vor Zlatan Ibrahimovic zum wertvollsten Spieler (MVP) der nordamerikanischen Profiliga MLS gewählt worden. Der Stürmer des Los Angeles FC setzte sich riesigem Vorsprung durch.

Der 30-jährige Vela vom Los Angeles FC, der im Conference-Finale mit 1:3 an den Seattle Sounders gescheitert war, hatte in seiner zweiten Saison in der MLS mehrere Rekorde gebrochen. In 31 Spielen der regulären Saison erzielte der Mexikaner 34 Tore und somit 1,10 Treffer im Schnitt. Mit zudem 15 Vorlagen stellte er auch in der Scorer-Wertung mit 49 Punkten eine neue Liga-Bestmarke auf.