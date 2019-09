MLS : Schweinsteiger und Chicago wahren kleine Play-off-Chance

Bridgeview Bastian Schweinsteiger feierte mit Chicago einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den FC Dallas. Damit kann Fire weiter auf die MLS-Play-offs hoffen.

Bastian Schweinsteiger darf mit Chicago Fire weiter auf eine Teilnahme an den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer hoffen. Einen Tag nach Bekanntwerden, dass das Team aus Illinois mit Joe Mansueto einen neuen alleinigen Besitzer hat, gewann Chicago am Samstagabend nach einer starken ersten Halbzeit mit 4:0 (4:0) gegen den FC Dallas.

Schweinsteiger spielte bis zu seiner Auswechslung in der 66. Minute in der Innenverteidigung, sein Landsmann Fabian Herbers wurde nicht eingesetzt. Durch einen Doppelpack von C. J. Sapong (7./29.) sowie weiteren Treffern von Przemysław Frankowski (16.) und Nemanja Nikolic (39.) sorgten die Hausherren vor 12 874 Zuschauern früh für klare Verhältnisse. Dallas hatte in dieser Phase zwar deutlich mehr Ballbesitz, leistete sich in der Defensive aber zum Teil schwere Fehler. Nach Wiederbeginn geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr.