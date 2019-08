MLS : Schweinsteiger und Chicago beenden Negativserie

Houston Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS den Negativlauf gestoppt. Nach fünf Partien ohne Erfolg (drei Niederlagen) siegte Chicago bei Houston Dynamo mit 1:0 (1:0).

Ex-Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire im zwölften Anlauf den ersten Auswärtssieg der Saison in der amerikanischen Profiliga MLS eingefahren. Das Team aus Illinois gewann am Samstag (Ortszeit) mit 1:0 (1:0) bei Houston Dynamo. Zuvor waren die Fire fünfmal nacheinander sieglos geblieben. Das entscheidende Tor erzielte Nemanja Nikolic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.