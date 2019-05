MLS : Schweinsteiger feiert mit Chicago zweiten Sieg in Folge

Schweinsteiger feiert mit Chicago zweiten Sieg in Folge

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der MLS den zweiten Sieg nacheinander gefeiert. Der 34-Jährige spielte beim 2:0 (2:0) gegen Minnesota United durch.

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus Illinois konnte sich am Samstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse mit 2:0 (2:0) gegen Minnesota United durchsetzen. Die beiden Treffer erzielten Nicolas Gaitan (21. Minute) und Aleksandar Katai (34.).